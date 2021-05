Vuole vendere centoventi paia di occhiali rubati su internet: giovane scoperto e denunciato

È finito nei guai un giovane, fermato mentre era a bordo della sua auto nella nottata di domenica 16 maggio dagli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Lecco in via Azzone Visconti. S.M., 22enne italiano, era alla guida dell'autoveicolo e, alla richiesta dei poliziotti di fornire i documenti, ha risultato avere fin da subito un atteggiamento estremamente nervoso e agitato. Lo stesso ha dichiarato agli agenti di trovarsi a Lecco in quanto aveva dormito in auto nella vicina via dell’Isola, proveniente dall’abitazione del padre rintracciabile a Valmadrera, al quale aveva prestato assistenza in quanto invalido.

Dal controllo di polizia è emerso che il soggetto aveva a suo carico vari precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Sul sedile posteriore dell’autovettura, inoltre, i poliziotti hanno notato una busta di plastica contenente numerosi paia di occhiali sia da sole che da vista, nella quasi totalità imbustati singolarmente e chiaramente nuovi per un totale di centoventisei paia. S.M. ha riferito che gli erano stati regalati da un amico del quale non era in grado di fornire le generalità e che era sua intenzione venderli su internet per guadagnarsi da vivere, in quanto disoccupato.

Denunciato per ricettazione

Alla luce di quanto sopra, visto che la versione fornita dal giovane è risultata essere poco credibile ed essendoci fondati motivi per ritenere che lo stesso fosse in possesso derivata da attività illecita, gli agenti hanno eseguito il sequestro degli occhiali e denunciato S.M. per il reato di ricettazione. Il giovane è stato inoltre sanzionato ai sensi dell'ex art. 4 del D.L. 19/2020 per aver contravvenuto alle prescrizioni governative finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Sono in corso approfondimenti finalizzati a rintracciare la vittima del furto.