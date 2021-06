Autoarticolato bloccato a Galbiate, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il mezzo è rimasto incastrato in una strettoia lungo la strada per Sala al Barro

Ennesimo autoarticolato bloccato al semaforo di Galbiate, lungo la strada che porta nella frazione di Sala al Barro. Il mezzo pesante è rimasto incastrato all'una della scorsa notte, tra lunedì e martedì, in una strettoia, e sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco da Lecco per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza.

L'intervento è durato quasi tutta la notte e grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco alle ore 5 è stata ripristinata la viabilità.

Come già capitato in passato lungo la strada a curve che scende da Galbiate a Garlate, la persona alla guida potrebbe essere stata tratta in inganno dal navigatore.