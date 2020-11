Infortunio sul lavoro a Galbiate, necessario l'intervento dei soccorsi

È stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso oggi a Galbiate per prestare aiuto a un uomo rimasto ferito a seguito di un infortunio sul lavoro. L'allarme al 118 è scattato alle 11.15 presso un impianto lavorativo di via Bergamo. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto.

Ad avere la peggio un uomo di 33 anni che ha riportato un brutto trauma a una gamba. Stando alle prime notizie raccolte, le condizioni del lavoratore non sarebbero gravi. Dopo un'iniziale allerta in codice rosso l'intervento dei soccorsi è proseguito in giallo. Sul posto la Cri di Galbiate e l'elicottero da Como, allertati anche l'Ats Brianza, i carabinieri della compagnia di Merate e i Vigili del fuoco di Lecco.

Al momento in cui scriviamo le operazioni sono ancora in corso e l'uomo sta per essere trasferito in ospedale. Altri due infortuni sul lavoro si erano verificati anche ieri a Oggiono e a Costa Masnaga.