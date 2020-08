Disavventura per Gallera: sbatte la testa giocando a paddle, profonda ferita alla testa

L'assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha avuto una disavventura in vacanza, in Liguria. Mentre giocava a paddle è andato a battere la testa contro un'inferriata. Il paddle è una specie di tennis, giocato in un campo più piccolo, dove però lo stesso è circondato da griglie e vetri con cui la palla può avere contatto.

E' lo stesso Gallera a raccontare l'episodio. «Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente - ha spiegato -. Durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un’inferiata metallica. Nessun problema neurologico - ha sottolineato - però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo. Devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l’efficienza e i medici e gli infermieri del Pronto soccorso di Lavagna per la professionalità e la disponibilità. Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione e poi speriamo che si rimargino senza problemi e conseguenze».