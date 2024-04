Principio d'incendio nel silos aziendale

Paura per un principio d'incendio nel silos di un'azienda brianzola. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile, a Garbagnate Monastero. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto con 3 squadre partite dal comando di Lecco: un'autopompa serbatoio, un'autoscala e un'autobotte.

L'intervento per sedare fiamme e fumo - e per la conseguente messa in sicurezza dell'azienda - è durato circa 2 ore. Il rogo è dunque stato contenuto e non si segnalano persone ferite.