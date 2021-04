Infortunio sul lavoro in Brianza, necessario l'intervento dei soccorsi

Infortunio sul lavoro in una ditta di Garbagnate Monastero, nella Brianza Lecchese. I soccorsi sono dovuti intervenire nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 aprile, in via Europa 4 per prestare aiuto a un uomo di 49 anni.

L'allarme è scattato in codice rosso e poi proseguito in giallo, sul posto si è inizialmente portato anche l'elisoccorso da Como, oltre all'ambulanza e all'auto con il medico. Allertati inoltre i Carabinieri della Compagnia di Merate, i Vigili del Fuoco e l'Ats Brianza per gli accertamenti del caso.

Il paziente - sembra a seguito di una brutta caduta - ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Dopo le prime cure portate sul posto, il lavoratore infortunato è stato trasportato all'ospedale di Erba.