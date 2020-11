Cade con la bici, 76enne soccorso d'urgenza e trasportato in ospedale

Un altro incidente in bici lungo le strade lecchesi. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire con urgenza a Garlate per prestare aiuto a un uomo di 76 anni caduto mentre stava viaggiando in bicicletta lungo la Strada provinciale 72.

L'intervento è scattatto in codice rosso: sul posto si sono presto portati i Volontari del Soccorso di Calolziocorte che hanno prestato le prime cure al paziente, trasportandolo poi all'ospedale in codice giallo. Sul luogo dell'incidente - all'altezza della rotonda nei pressi del centro nautico Pratogrande - sono intervenuti anche i carabinieri. Stando alle prime notizie raccolte l'uomo potrebbe essere caduto a seguito di un malore. Le sue condizioni non sarebbero gravi.