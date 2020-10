Coprifuoco, divelta la protezione del posteggio chiuso dal Comune. Scatta una multa salata

Sono bastati un paio di giorni e qualcuno ha già violato il divieto di accesso in orario notturno nel parchggio a lato della Sp72, nei pressi del negozio Tigotà a Garlate. Un provvedimento - attivato il 20 ottobre e in vigore fino al 13 novembre prossimo su iniziativa dell'Amministrazione comunale - che impone di non entrare nell'area di sosta dalle ore 21 di sera alle 5 del mattino per evitare assembramenti, nel solco tracciato da Regione Lombardia con il recente coprifuoco e dal Governo con gli ultimi Dpcm.

L'altra sera un'auto ha però spezzato la catena che chiude il parcheggio violando così l'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Conti. «Queste bravate idiote non sono certo indice di intelligenza per chi le compie - hanno commentato gli esponenti della Giunta comunale - Gli autori sono stati individuati e verrà di conseguenza loro notificata una multa con l'importo massimo previsto dalla legge oltre il costo della catena rotta».

La sanzione non è ancora stata quantificata, ma potrebbe arrivare fino a 500 Euro. Per ora è stata identificata la targa del veicolo. Domani, lunedì, la Polizia locale del servizio consorziato di Garlate e Pescate procederà con gli ulteriori accertamenti.

In paese 5 casi di Covid-19. «Per fortuna non sono gravi, ma serve massima prudenza»

Intanto a Garlate si segnalano altri contagi da Coronavirus. «Sono aumentati i nuovi casi positivi nel nostro comune - ha confermato ieri, sabato, l'Amministrazione - Siamo arrivati a cinque. Per fortuna non ci sono situazioni gravi e la situazione è sotto controllo. Ma non è mai superfluo in questo momento raccomandare la dovuta prudenza e un rispetto rigoroso delle regole».