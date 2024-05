Rubano pure le piantine dalle fioriere del lungolago

Pure i fiori nel mirino dei ladri. A Garlate, comune dell'hinterland lecchese, uno o più ignoti hanno fatto razzìa di alcune piantine di lavande che erano state da poco piantate nella fioriera a lago per abbellire la passeggiata. E purtroppo non si tratta di un episodio isolato.

Il sindaco: "Danno contenuto, ma va condannato il disprezzo della cosa pubblica"

"Sono stati rubati i fiori recentemente piantati nelle fioriere a lago nella zona piazzale Filanda Abegg (circolo) - conferma il sindaco Giuseppe Conti - Si tratta di un gesto che si commenta da solo, ma che non rimarrà impunito. I responsabili saranno individuati grazie alle telecamere posizionate in zona e sanzionati".

Un episodio di per sè non grave per quanto riguarda il danno, ma comunque molto sgradevole. "Più che di un furto si tratta probabilmente di un vandalismo - aggiunge il sindaco Conti - Ma resta comunque grave il gesto di chi dimostra così non avere rispetto del bene pubblico. Era già capitato che qualcuno rubasse dei fiori o 'ripulisse' le fioriere a lago, questa volta è toccato alla piantine di lavanda. Speriamo non si ripeta più, intanto visioneremo le immagini riprese dalle telecamere per individuare il responsabile".