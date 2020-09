Rubati pure i segnavia, la Protezione civile: «Furto oppure altro?»

A Garlate alcuni ignoti hanno rubato perfino i segnavia con i quali vengono indicati i sentieri che attraversano i boschi del paese. Un episodio increscioso sul quale si interrogano i volontari della Protezione civile.

«In questi mesi il Covid 19 ha condizionato il modo di utilizzare il nostro tempo libero, si evita, quando possibile, di frequentare posti affollati privilegiando spazi liberi e poco frequentati - commenta Ambrogio Nava, coordinatore della Protezione civile garlatese - La nostra collina offre queste opportunità e i suoi sentieri, mantenuti percorribili con interventi dei nostri volontari, sono sempre più utilizzati, grazie anche alla precisa segnaletica installata per favorire la scelta dei percorsi. I segnavia indicano direzioni, mete e tempistiche per muoversi in sicurezza. Purtroppo però qualcuno ha asportato alcuni cartelli. Per rimuovere tali cartelli è necessario utilizzare un attrezzo specifico, questo dimostra che non è stato solo vandalismo, ma piuttosto un’azione premeditata e pianificata».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nava: «Non saranno questi atti incivili a fermare il lavoro del nostro gruppo»

Un gesto dunque non solo inspiegabile e da condannare, ma perfino "programmato" dagli autori, un'iniziativa che non intimidisce però i volontari. «Ci chiediamo il perché di questo gesto - aggiunge Nava - I segnavia sono stati tolti perché indirizzavano le persone verso zone che non dovevano essere avvicinate? Oppure l’impegno del gruppo di Protezione Civile apprezzato da molti ad alcuni dà fastidio? Non saranno questi atti incivili a fermare il lavoro del nostro gruppo, appena possibile riposizioneremo i nuovi segnavia e nel frattempo aumenteremo la vigilanza sul territorio».