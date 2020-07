Incendio sulla barca, 35enne trasportato d'urgenza in ospedale

Incendio su un'imbarcazione, 35enne viene soccorso d'urgenza e trasportato in ospedale in codice rosso con ustioni di secondo grado. Il grave infortunio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, sul lago di Garlate. Per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Merate e dei Vigili del fuoco di Lecco giunti sul posto, a bordo di un'imbarcazione si è propagato un rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le fiamme sono probabilmente partite dal motore: il fuoco ha provocato ustioni al torace e una gamba dell'uomo che si trovava sul natante. Dopo l'allarme al 112, a Garlate si è portato anche l'elisoccorso da Milano. Il 35enne è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale a Lecco in condizioni molto serie: gli sono state riscontrate ustioni sul 40% del corpo. I Vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l'imbarcazione e a contenere così la situazione di pericolo.