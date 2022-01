Incendio nel campeggio, necessario l’intervento di 9 squadre dei Vigili del fuoco

Paura nella notte a Garlate per un rogo che ha divorato parte del campeggio di via Foppaola. L'allarme è scattato alle ore 4.50 di sabato 15 gennaio e sul posto si sono subito portati in forze i Vigili del fuoco per sedare l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Il Comando dei pompieri di Lecco è intervenuto con ben 9 squadre nell'area del campeggio "Riviera Village" dove sono state inviate squadre non solo dalla sede centrale, ma anche dai distaccamenti di Valmadrera e Merate.

Una persona di 41 anni che si trovava nel campeggio nei momenti in cui si sono propagate fiamme e fumo, è stata affidata alla cura dei sanitari per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto si è infatti portata in codice giallo anche un'ambualnza dei Volontari del Soccorso di Calolzio. Non è comunque stato necessario il trasporto in ospedale del paziente.

L'incendio è stato circoscritto ad una unità abitativa e il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha limitato l'intaccamento a sole altre due unità. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco dopo le 7. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.