Schianto tra camion e auto, 75enne soccorso d'urgenza a Garlate

Schianto tra un camion e un'auto lungo la Strada provinciale 72 a Garlate. Ad avere la peggio è stato il 75enne che viaggiava a bordo della macchina: dopo un'iniziale allerta in codice rosso, l'uomo è stato trasportato in giallo all'ospedale di Monza con un trauma al rachide.

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi, venerdì 16 aprile, e si sono create lunghe code sia fino all'uscita del Terzo Ponte a Pescate, sia nella direzione opposta fino a Olginate.

Appena scattato l'allarme sono presto giunti sul posto - in via Statale a Garlate a poca distanza dal confine con Pescate - i soccorsi di Areu, l'ambulanza della San Nicolò di Lecco, gli agenti della Polizia stradale e i Carabinieri. Il 75enne è stato estratto dal veicolo e trasportato d'urgenza in ospedale.

Il traffico è stato regolato con senso alternato per una trentina di minuti per rendere possibili le operazioni di soccorso, a cui sono seguite la messa in sicurezza e la pulizia della carreggiata.