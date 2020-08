Un altro incidente lungo la Sp72 a Garlate, soccorso un giovane

Un altro incidente lungo la Strada provinciale 72 a Garlate. Poco dopo le 11.30 di oggi, domenica, in via Statale si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. Dopo lo spavento iniziale, le condizioni delle persone coinvolte sono per fortuna apparse meno gravi del previsto. Un ragazzo di 17 anni è stato comunque trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo con alcuni traumi apparentemente non importanti.

Gli altri due coinvolti - 33 e 50 anni - sono risultati praticamente illesi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Galbiate, allertata anche la Polizia stradale.