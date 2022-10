Garlate in lutto per Sene Aida e Lueve Maimouna, mamma e figlia morte nell'incidente in galleria

Sono Sene Aida e Lueve Maimouna la madre e la figlia morte nel tragico incidente stradale avvenuto ieri in galleria a Dervio, lungo la Statale 36. Uno schianto fatale seguito a una manovra azzardata compiuta proprio dalla Dacia Sandero sulla quale viaggiavano le due donne, un'inversione di marcia lungo la carreggiata in direzione Nord, seguita poco dopo dal violento impatto frontale con un'Audi guidata da un 47enne brianzolo, poi ricoverato in codice giallo all'ospedale di Gravedona in stato di choc.

La 27enne Lueve Maimouna lavorava al McDonald's

La morte di mamma e figlia, rispettivamente 56 e 27 anni, ha creato grande sgomento e dolore nel Lecchese e in particolare a Garlate, comune nel quale le due donne vivevano da tempo con la loro famiglia. Una famiglia di origine senegalese, molto conosciuta e stimata nella zona. Il marito di Sene Aida (e papà di Maimouna) lavora nell'azienda Fiocchi di Lecco e riveste un importante ruolo - anche di carattere religioso - nella comunità locale del Senegal. La giovane Lueve Maimouna - che avrebbe compiuto 28 anni a dicembre - studiava e lavorava al McDonald's di Garlate, mentre la mamma era casalinga.

"Comunità sconvolta, ci uniamo al dolore della famiglia"

"Ci dispiace tantissimo e siamo senza parole per questa tragedia davvero terribile - commenta il sindaco di Garlate Giuseppe Conti - In tanti conoscevano bene madre e figlia, così come gli altri componenti della loro numerosa famiglia. Una famiglia che abita a Garlate da oltre 20 anni, una delle prima a insediarsi in paese, ben integrata e da sempre legata alla nostra comunità. La giovane studiava e lavorara al McDonald's. Il papà, da tempo assunto in una nota azienda lecchese, organizzava anche eventi di preghiera per la comunità senegalese nel nostro territorio. Siamo davvero sconvolti per l'accaduto e ci uniamo al cordoglio dei famigliari e dei conoscenti di Lueve Maimouna e Sene Aida in questo momento di grande dolore".

Già ieri sera, appena saputa la notizia del terribile incidente, l'Amministrazione comunale aveva diffuso una nota di cordoglio. "La comunità garlatese si sente colpita da questa tragedia ed esprime tutta la solidarietà e partecipazione possibile. Il dolore della famiglia è il nostro dolore. Faremo tutto quanto possibile per stare loro vicini e supportarli in questo terribile momento".