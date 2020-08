Bravate dei giovani, pugno duro del Comune di Garlate

Si è svolto ieri, con la presenza del sindaco di Garlate Beppe Conti, il tavolo provinciale convocato e coordinato dalla Prefettura riguardante l'ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentati della Prefettura, della Questura, dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia Provinciale. È stato approfondito il problema, apparso anche sulla stampa locale, del comportamento di gruppi di giovani che, fra l'altro, mettono a repentaglio la sicurezza della circolazione stradale e la loro sicurezza, in particolare lungo la Provinciale 72.

Il sindaco ha illustrato, per quanto concerne il comune di Garlate, le dinamiche complesse che portano a evidenziare simili comportamenti, riconducibili ad atteggiamenti di alcuni gruppi che comprendono anche atti di maleducazione, disturbi agli altri utenti e fruitori delle aree pubbliche, mancato rispetto delle regole.

Conti ha poi portato a conoscenza le iniziative del Comune di Garlate che comprendono interventi sanzionatori, intervento presso le famiglie dei ragazzi segnalati, sorveglianza e interventi più frequenti possibili della Polizia locale, attività dei servizi sociali e del settore scuola per attivare interventi educativi e formativi anche personalmente mirati. Ha poi evidenziato anche la collaborazione con le forze dell'ordine che si sono attivate per aumentare la loro presenza in zona.

Proprio i rappresentanti delle forze dell'ordine presenti hanno condiviso le loro osservazioni e impressioni e hanno assicurato, anche attraverso il loro coordinamento, la presenza più continua possibile a presidio del territorio e in particolare della strada Provinciale.

Il sindaco ha ringraziato la Prefettura per aver convocato e coordinato l'incontro e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine presenti per la loro disponibilità e il loro impegno.