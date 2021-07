Nuovo allarme truffe: per avere denaro da anziani si inventano disgrazie a danno dei parenti

Nuovo tentativo di truffa ai danni di persone anziane nel territorio Lecchese. L'ultimo allarme in ordine di tempo è stato segnalato oggi pomeriggio a Garlate, dove l'Amministrazione comunale ha chiesto a tutti di prestare la massima attenzione rispetto a un raggiro davvero vigliacco e pericoloso.

"Attenzione - si legga nella nota diffusa anche sui canali social dall'Amministrazione garlatese - È stato segnalato un tentativo di truffa telefonica ai danni di persone anziane. Le "vittime" vengono avvertite telefonicamente del fatto che c'è stata una disgrazia ai danni di un parente chiedendo di preparare soldi e gioielli per risolvere la questione. Occorre prestare la massima attenzione. Le forze dell'ordine sono già state allertate".

In passato una forma di raggiro simile era già stata tentata anche nella vicina Calolzio: qui i malviventi avevano contattato al telefono un anziano comunicandogli che un suo parente era rimasto ferito in un incidente, chiedendo in cambio denaro per risolvere la questione.

A Garlate sarebbe arrivata più di una telefonata sospetta, in particolare da parte di una donna. Del caso è stato informato anche il sindaco Giuseppe Conti e proprio grazie alla rete di passaparola e contatti diretti con il Comune è subito scattata la segnalazione alle forze dell'ordine e l'appello a prestare la dovuta attenzione.