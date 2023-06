Gattino bloccato sul cavalcavia della Statale: lo salvano i pompieri

Disavventura per un povero gattino nella notte fra sabato e domenica. Il micio era rimasto bloccato sul cavalcavia della della Statale 36 a Pescate (Ponte Manzoni, direzione Sud), spaventatissimo e impossibilitato a fuggire.

Ad allertare i soccorsi è stato un pedone che, dalla ciclabile sottostante, ha sentito il miagolare continuo proveniente dal cavalcavia. Subito si è attivata una squadra dei vigili del fuoco con autopompa: dopo circa 20 minuti i pompieri hanno ritrovato un gattino tra gli spartitraffico della SS36.

L'animale, per fortuna in buone condizioni, è stato messo in sicurezza e successivamente consegnato a una persona di fiducia. Resta da capire se fosse arrivato lì da solo o se, come purtroppo probabile, possa essere stato abbandonato da un'auto in transito.