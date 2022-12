Geologo bloccato in una grotta di Colico: soccorsi al lavoro

Soccorsi al lavoro a Colico. Intorno alle 19 varie squadre sono state inviate a Colico, in frazione Olgiasca, per cercare un geologo bloccato in una grotta che si perde a ridosso della nota abbazia di Piona a causa di una frana. Sul posto ci sono i tecnici del Soccorso alpino e Speleologico della Stazione di Dervio, oltre alle squadre della Guardia di Finanza, del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviali) e Usar (Urban search and rescue) dei Vigili del Fuoco di Lecco e Morbegno. Sul campo anche la Polizia locale di Colico.

I soccorsi, lanciati dalla moglie dell'uomo, si sono mobilitati anche in favore della donna: la 46enne, colpita da un malore, è stata presa in cura sul posto dai volontari del Soccorso Bellanese, giunti in loco a bordo di un'ambulanza.