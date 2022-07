Lutto a Valmadrera: morta Giacinta Dell'Oro, tra le custodi dell'oratorio cittadino

Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa di Giacinta Dell'Oro, ex custode dell'oratorio di Valmadrera. La dipartita della donna, 86 anni, è stata annunciata dal sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi: “Personalmente e a nome della comunità partecipo al cordoglio dei fratelli Luigia, Rosalba, Francesco e Severina per la scomparsa Giacinta”, che con i genitori Anna Maria, conosciuta come Neta, e Antonio, ha storicamente svolto la funzione.

Il ricordo di Giacinta Dell'Oro

“Proprio sulla chat degli amici di Valmadrera di don Luigi Stucchi è apparsa la notizia - rivela il primo cittadino Rusconi -, con tanti commenti e sentimenti di gratitudine per una vita spesa a servizio dei più piccoli e per una semplicità di fede autenticamente vissuta invece che proclamata. Ha scritto il vescovo Italo Dell’Oro, uno dei giovani di allora: “Giacinta con papà e mamma sono state presenze educatrici all’ oratorio di cui ne sono grato. Che possa gioire nel riposo senza fine con Gesù"”. Padre Eugenio Butti, invece, ricordato “per Giacinta il nostro grazie, un grazie per ciò che è stata per ognuno di noi negli anni della nostra adolescenza e gioventù. La ricordo nella preghiera”.

Dopo gli anni spesi in oratorio, la donna ha continuato a collaborare con la Parrocchia e con i Missionari: “Valgono per lei, per la generosità semplice e per la coerenza della fede, le parole del Vangelo: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare"”. I funerali si svolgeranno in chiesa parrocchiale domani, sabato 16 luglio, alle ore 9.45.