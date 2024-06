È morto Zana, un simbolo della Polisportiva. "Grande uomo e mister, non ti dimenticheremo"

Lo scorso aprile, al compimento dei suoi 80 anni, i suoi ragazzi, quelli che da allenatore aveva cresciuto nella sezione calcio della Polisportiva Mandello, lo avevano festeggiato con affetto al circolo Promessi Sposi di Molina. Oggi, con la frase esternata dai social "Ciao Zana, grande condottiero e grande uomo. Non ti dimenticheremo, che la terra ti sia lieve” omaggiano la sua memoria dopo la morte avvenuta ieri, venerdì 28 giungo. A 81 anni Gianni Zanetti, lascia un pezzo di storia mandellese scritto in tanti anni, oltre una ventina, nei quali il pallone è stato la sua vita. Una passione per il calcio trasmessa con garbo e competenza ai tantissimi giocatori che oggi lo piangono.

Tra loro, Luciano Andreotti, che lo ricorda così. "Io l'ho avuto poco come allenatore, sono finito subito in prestito alla Despar di Lecco dopo la preparazione precampionato. Mister Zanetti era stato come sempre leale, un modo d'essere insito nel suo Dna. Parlò chiaramente e mi lasciò libero di scegliere. Era schietto e rispettoso verso i suoi giocatori, molto preparato sotto l'aspetto tecnico. Per lui quando smisi con il calcio giocato, avevo fatto da osservatore delle partite da disputare la domenica successiva. Mi mandava ad assistere agli incontri, corredandoli di una relazione sugli avversari. Quando poi iniziai a seguire il settore giovanile, il caro Gianni fu sempre prodigo di consigli venendo a seguire le partite di quel settore. Il calcio mandellese perde una figura davvero importante - conclude Andreotti - Con la sua scomparsa se ne va una brava e ottima persona, mi dispiace molto".

Zanetti era conosciuto anche per aver lavorato a lungo alle Officine del maglio, nota azienda mandellese, prima delle meritata pensione. In tanti in queste ore di dolore si stanno stringendo intorno ai familiari di Gianni Zanetti, alla moglie Sandra e alle figlie Katia e Sabrina, ai suoi ragazzi del suo calcio. I funerali verranno celebrati lunedì 1° luglio alle ore 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Mandello del Lario. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)