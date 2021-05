Precipita dal terzo piano della sua abitazione: un giovane è grave in ospedale

Via Caduti di Via Fani

Sono gravi le condizioni del giovane di ventuno anni che, nel primo pomeriggio di venerdì 14 maggio, è precipitato dal terzo piano di uno stabile Aler sito in via Caduti di Via Fani, 8, nel rione di Santo Stefano di Lecco, proprio nella zona in cui si trovano la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria che prende il nome dal rione.

Il giovane, che sarebbe di nazionalità straniera, è stato soccorso dai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e dal personale inviato sul posto a bordo di un'automedica; in loco si sono portate anche varie pattuglie delle Forze dell'Ordine lecchesi, incaricate di eseguire i rilievi del caso. Caricato sull'ambulanza, è stato portato al "Manzoni" di Lecco in codice rosso; tanti sono i traumi causati dalla caduta.