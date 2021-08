18enne soccorso mentre nuota nel lago: lotta tra la vita e la morte a Lecco

Sono gravissime le condizioni del giovane soccorso nel pomeriggio di lunedì 9 agosto all'altezza di viale Geno, Como. Un ragazzo di soli 18 anni di origini tunisine che nuotava nel lago insieme ad un gruppo di amici è stato soccorso. Non si sa ancora il motivo per cui il giovane si sia trovato in difficoltà ma le sue condizioni sembrano gravissime. Sul posto, come riferito dai colleghi di QuiComo.it, si sono portate ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco di Como, Polizia di Stato e l'elisoccorso in codice rosso l'ha portato in ospedale una volta stabilizzato. È stato portato in elicottero presso il nosocomio "Manzoni" di Lecco. Secondo le prime testimonianze ricevute sarebbe stato un poliziotto a buttarsi in acqua per soccorrere per primo il giovane in serie difficoltà.

Il racconto della polizia e il salvataggio

Intorno alle ore 13 una pattuglia della Polizia Stradale della Sezione di Como, è intervenuta per soccorrere un diciottenne che stava annegando nelle acque del lago.

Passando su viale Geno, nel centro cittadino di Como, la pattuglia è stata fermata da alcuni passanti i quali, in evidente stato di agitazione, riferivano di aver visto una persona che si era tuffata nel lago qualche minuto prima e che non era riemersa. Un turista straniero aveva già tentato di soccorrere il ragazzo che era riverso in acqua in posizione supina ad un paio di metri dalla superficie ma non era riuscito ad estrarlo dall'acqua. Prontamente, uno dei due operatori della Polizia stradale si tuffava in acqua, mentre l'altro operatore, dalla riva, dava indicazioni sulla posizione del soggetto. Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficoltose dal fatto che in quel punto il lago, al di sopra del normale livello, è ancora invaso dai numerosi detriti portati a riva dalle frane che hanno interessato il territorio comasco nei giorni scorsi. Nonostante la pessima visibilità dovuta alle acque torbide e alla posizione del soggetto, gli operatori sono riusciti a individuare il ragazzo e a trascinarlo a riva. Gli agenti hanno quindi quindi le manovre di primo soccorso fino all'arrivo dell'ambulanza. Una volta stabilizzato sul posto, M.M. ,di origini tunisine e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stato trasferito tramite elisoccorso all'ospedale Manzoni di Lecco, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.