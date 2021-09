Cade in bici durante una gita in provincia di Bologna, soccorsa giovane lecchese

L'incidente è avvenuto questa mattina, domenica, lungo la via degli Dei. La 21enne è stata trasferita in ospedale

Una giovane lecchese è caduta durante una gita in bicicletta in provincia di Bologna e, dopo essere stata soccorsa, è stata trasferita in ospedale. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 5 settembre.

Come raccontato dai colleghi di BolognaToday, la squadra medica del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Rocca di Badolo e i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per aiutare due amici che stavano rientrando da Firenze verso Bologna in bicicletta, sulla via degli Dei.

Giunti nel tratto di sentiero fra la località Commenda e i Prati di Mugnano, comune di Sasso Marconi, una ragazza di 21 anni residente a Lecco è caduta procurandosi un doloroso trauma al torace e alla spalla. Il compagno di viaggio ha subito allertato il 118.

Alle 9 è stata inviata sul posto l’ambulanza di Sasso Marconi, la squadra medicalizzata del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco. La paziente è stata raggiunta dal personale del CNSAS e accompagnata fino al parcheggio dove ad attenderla c’era l’ambulanza che l’ha poi trasferita all’ospedale Maggiore.