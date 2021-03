«Mia figlia travolta da un "pirata" della strada, chi ha visto qualcosa ci aiuti»

L'incidente è avvenuto in zona Bione e la 19enne calolziese che viaggiava in sella al proprio scooter è finita in ospedale. La madre Norma Tentori: «Ora le sue condizioni stanno migliorando, ma quanto accaduto è grave. Cerchiamo il responsabile»

«Un'auto ha travolto mia figlia in scooter e la persona alla guida non si è fermata a soccorrerla nonostante la brutta caduta. Chi ha visto qualcosa contatti la sottoscritta o le forze dell'ordine». L'appello arriva dalla calolziese Norma Tentori. La figlia Francesca è stata travolta nella serata di sabato in viale Brodolini a Lecco, nella tratta tra il Bione e il Taurus.

I fatti in via Brodolini poco prima del coprifuoco

La giovane, residente a Calolziocorte e studentessa al Fiocchi, stava rientrando a casa verso le 21.45, poco prima della fatidica ora del coprifuoco (22). A un tratto, lo scooter è stato speronato da una macchina. La ragazza è caduta a terra riportando diverse contusioni e anche un trauma cranico.

«Per fortuna alcune delle persone presenti in zona hanno dato l'allarme al 118 e sul posto sono presto intervenuti i volontari del Soccorso di Calolziocorte che hanno trasportato mia figlia in ospedale. Ora sta meglio, ma l'impatto è stato forte, così come lo spavento. Per questo chiediamo a chi avesse visto qualcosa di contattarci». Questo il numero di Norma Tentori: 348/7013265. Sul posto per i rilievi si sono portati anche gli agenti della Polizia locale di Lecco.

«Stando a quanto visto da Francesca a speronarla senza fermarsi potrebbe essere stata un'Audi di colore scuro, ma ha notato anche un'altra vettura che in quel momento stava sorpassando e che potrebbe aver favorito l'impatto - conclude la calolziese - Noi chiediamo solo di ricostruire esattamente i fatti e individuare i responsabili di un fatto grave che avrebbe potuto causare anche danni peggiori».