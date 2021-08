Tuffo di venti metri dalla galleria, si fa male un giovane: soccorso in codice rosso

Intervento in codice rosso nel pomeriggio di lunedì 9 agosto. Intorno alle 16.20 il personale di soccorso è stato attivato dalla chiamata arrivata alla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu): un giovane 19enne residente a Seregno (Monza e Brianza) si è infatto fatto male nella zona della galleria del Moregallo, sulla Strada Provinciale 583, che collega la frazione di Parè di Valmadrera a Bellagio.

Volo di venti metri

Il ragazzo si sarebbe gettato in acqua da circa venti metri, trasgredendo ai numerosi divieti emessi negli anni scorsi per cercare d'interrompere le tragedie che, di volta in volta, si sono purtroppo verificate. Fortunatamente l'infortunio non sarebbe stato grave: il giovane brianzolo avrebbe raggiunto autonomamente la riva, dove si sono portati i volontari di Lecco Soccorso e il personale arrivato a bordo di un'automedica unitamente a una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco.

Stabilizzato, il giovane è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale.