Due giovani escursionisti recuperati dal Soccorso Alpino sul Monte Coltignone

Due giovani ungheresi in difficoltà sulle vette lecchesi sono stati recuperati dal Soccorso Alpino Lariano. Gli escursionisti, infreddoliti e un po' spaventati, stanno bene. L'intervento si è concluso nella tarda serata di ieri, venerdì 6 maggio.

La richiesta di aiuto ha riguardato appunto un ragazzo e una ragazza di nazionalità ungherese, in difficoltà sul Monte Coltignone, nella zona Piani dei Resinelli - Parco del Valentino. I due si trovavano lungo il sentiero attrezzato GER che porta verso Laorca, ma a causa del terreno molto scivoloso non se la sentivano più in grado di procedere; allora hanno chiamato i soccorsi.

Una decina i soccorritori operativi

Subito è partita una squadra di tecnici, che li ha raggiunti, imbragati e accompagnati a monte. Nel frattempo è partita una seconda squadra, mentre una terza era pronta ad intervenire in caso di necessità. In totale, erano una decina i soccorritori operativi.

I ragazzi sono stati trovati infreddoliti, anche perché stava piovendo e c’era nebbia, ma stavano abbastanza bene. Sono stati accompagnati all’ambulanza, dove sono stati effettuati gli accertamenti sulle loro condizioni.