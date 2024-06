Giovanni Carlo Bonacina, il falegname morto a 85 anni mentre ritirava i bancali

Giovanni Carlo Bonacina, Giancarlo per gli amici, aveva 84 anni ed era un falegname in pensione ma, con lo spirito tipico dei brianzoli, non rinunciava al lavoro. Ieri - come illustrato dai colleghi di QuiComo - l'uomo si trovava nell'azienda Rigamonti a Bosisio Parini (Lecco) per ritirare dei bancali che avrebbe poi portato ai suoi figli, per l'azienda di famiglia.

Qui la tragedia: l'anziano è stato investito da un muletto alla cui guida c'era un operaio di 40 anni che non avrebbe visto Giancarlo, investendolo, e che è stato portato in stato di choc all’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Ora è indagato per omicidio colposo.

L'incidente mortale e i soccorsi

L'incidente mortale è accaduto il 5 giugno a nel comune della Brianza lecchese intorno alle 14.30 presso l'azienda Rigamonti. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Merate, l'ambulanza, il personale Ats e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatare la morte dell'anziano.