Lecco: è morto Giovanni Vassena, titolare di "Cantina Vassena" al Caleotto

Lutto in città per la scomparsa del 51enne imprenditore, a capo della nota enoteca insieme alla sorella. Giovedì i funerali

Lutto a Lecco per la scomparsa dell'imprenditore Giovanni Vassena, volto noto in città e titolare insieme alla sorella della nota "Cantina Vassena" di largo Caleotto, specializzata nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande e alimenti. L'uomo, 51 anni, è scomparso nella notte a Pavia, dov'era ricoverato per curare il brutto male che l'aveva colpito. La cerimonia funebre si terrà giovedì 6 maggio alle ore 10.45 all'interno della vicina Chiesa di San Giuseppe al Caleotto.

Il ricordo

"Che dispiacere... Giovanni Vassena titolare (insieme alla sorella a cui rivolgo il mio abbraccio) della Cantina Vassena ci ha lasciati... Farsi consigliare il giusto vino per una cena speciale era come fare una full immersion con la poetica del vino... e lui ne era il sommo poeta"

Questo il ricordo diffuso dal noto pubblicitario lecchese Fabio Dodesini.