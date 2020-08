Addio a Giuliano Dego: a Colico l'ultimo saluto allo scrittore di romanzi fantasy

Lo scrittore Giuliano Dego, autore di romanzi fantastorici con sfumature da thriller, è morto all'età di 88 anni. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa parrocchiale di Colico, dove abitava da tempo. Era nato a Novate Mezzola (Sondrio) nel 1932 e ha insegnato letteratura italiana per oltre trent'anni in Gran Bretagna, ricoprendo l'incarico di professore nelle università di Glasgow, Leeds e Londra.

La sua carriera

Dego ha abbinato per lungo tempo l'attività di insegnamento a quella di scrittore, in particolare di saggi. Nell'ultimo trentennio si è dedicato soprattutto alla narrativa. Nel 1999 ha pubblicato "Il dottor Max" (Bur Rizzoli, Premio Nazionale Latina per il Tascabile), un romanzo avventuroso su Max Gerson (1881-1959) che aveva sviluppato una cura medica alternativa per il cancro e altre malattie degenerative somministrando notevoli quantitativi di succhi di frutta e di verdura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal libro sul medico Gerson, perseguitato dai nazisti e ignorato dalla medicina ortodossa americana, è stato tratto il lungometraggio "The Gerson Miracle", vincitore nel 2004 del Beverly Hills Film Festival. Nel 2006 Dego ha pubblicato "Seren la Celta" (Bur Rizzoli), un giallo alla corte di Nerone con un serial killer. Per Bur e Bompiani ha curato numerosi classici. Del 2006 è l'edizione definitiva in dieci canti de "La storia in rima" (Edizioni Nuove Scritture), pubblicata in origine nel 1974 sull'Almanacco dello Specchio Mondadori: parte dalle origini della storia italiana per poi concentrarsi sul '900 e i suoi orrori e concludersi con l'abbattimento delle Torri Gemelle del World Trade Center.