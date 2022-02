La domenica si apre con quattro gomme tagliate. L'appello di Marco

Domenica amara per Marco Catti. Nella mattinata di domenica 6 febbraio il lecchese, residente in via Gabriele D’Annunzio, rione di Santo Stefano, ha trovato la propria autovettura, una Nissan Xtrail, con tutte e quattro le gomme tagliate. Il cittadino si è rivolto a LeccoToday per cercare “qualcuno che ha visto qualcosa” durante la notte tra sabato 5 e domenica.

Nel frattempo il danneggiato ha sporto denuncia ai carabinieri.