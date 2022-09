I super chicchi di grandine caduti sul Lecchese

Chicchi di grandine super sono piovuti nella notte sul Lecchese. La grandinata ha colpito in particolare il territorio tra Calolziocorte e Olginate. Proprio qui sono state scattate le due foto emblematiche che vi proponiamo, foto rimbalzate anche sui social network.

L'immagine dei grossi chicchi di grandine postata su "Sei di Calolzio se".

Sempre tra Calolzio e Olginate, a causa della forte perturbazione, è rimasto allagato il sottopasso della ferrovia in via Mazzini, dove già nella notte sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e la Protezione civile per rimediare ai danni e porre in sicurezza la strada. I soccorsi sono dovuti entrare in azione anche per prestare aiuto a una persona che con la propria auto è rimasta bloccata nell'acqua.

Allagamenti si sono inoltre verificati lungo la carreggiata a lago di viale De Gasperi, la strada che collega la frazione del Pascolo con il Lavello, e nel sottopasso ferroviario di via Lavello, la strada che conduce da corso Europa verso il supermercato Conad. (Sotto, alcune foto inviateci dai nostri lettori).

Intanto nel territorio lecchese ha ripreso a piovere durante la mattinata. Anche per la Giornata di oggi, giovedì 8 settembre, la Regione ha diramato un'allerta "Arancione moderata" per temporali nelle province di Lecco, Como e Bergamo.