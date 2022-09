Anche il Lecchese colpito dal maltempo: distese di grandine e auto bloccate nei sottopassi

Danni e disagi anche tra Lecco e provincia a causa della violenta perturbazione con pioggia, vento e grandine che si è abbatuta nella notte in diverse aree della Lombardia. Impressionanti soprattutto le immagini delle distese di grandine, con chicci di grandi dimensioni che hanno invaso strade e giardini privati creabdo uno scenario simile a quello di una nevicata. A causa delle forti precipitazioni, diversi sottopassi si sono allagati con auto rimaste bloccate durante il transito.

Ma andiamo con ordine. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre con diverse squadre tra Lecco e provincia. Il Comando della città capoluogo ha schierato un'autopompa, un mezzo Polisoccorso, un fuoristrada con carrello motopompa. Sono stati inoltre attivati anche i distaccamenti di Valmadrera con autopompa e fuoristrada con carrello motopompa, e di Merate con autopompa e fuoristrada con carrello motopompa.

Alle 7 del mattino, nel momento in cui stiamo scrivendo, vari interventi sono ancora in corso per prosciugamenti e rimozione di ostacoli in carreggiata. La grandinata ha colpito in particolare a Olginate (vedi immagini sopra).

I Vigili del Fuoco in azione anche a Galbiate.

Da evidenziare ben quattro soccorsi a persone finite nei sottopassi allagati, con vetture rimaste bloccate: lungo la ss36dir, a Lecco in via Buozzi, sempre a Lecco in corso Carlo Alberto e a Calolziocorte in via Mazzini, la strada che passa sotto la ferrovia in direzione Olginate.

Il sottopasso allagato in via Mazzini a Calolziocorte.