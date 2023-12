Grave incidente in Brianza: quattro feriti

Grave incidente nella notte di Osnago. Quattro giovani sono rimasti coinvolti in un sinistro avvenuto lungo la frequentata SS342 "Briantea", tratto via Milano e a poca distanza dalla rotonda che regola l'intersezione con piazzale Loreto. Secondo quanto appreso, i ragazzi - di età compresa tra i 20 e i 23 anni - avrebbero sbattuto a lato della carreggiata e questo ha generato l'intervento in codice rosso da parte di varie squadre di soccorritori: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loco i sanitari di Croce Rossa di Casatenovo, Croce Bianca di Besana Brianza e due automediche, unitamente ai carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

I ragazzi, medicati sul posto, sono stati trasferiti in pronto soccorso a Lecco e Vimercate: tutti sono stati ricoverati in codice giallo.