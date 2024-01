Grave malore alla "Santa": 77enne ricoverato d'urgenza

Grave malore per un uomo a Valmadrera. Un 77enne si è accasciato al suolo verso le 9.30 di giovedì 11 gennaio mentre si trovava nella zona di un concessionario che si trova in via Santa Vecchia: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, è stata allertata da una chiamata al Nue 112 e ha mobilitato con il codice di massima urgenza i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini, entrati in azione con il supporto di un'automedica.

Giunti sul posto, i sanitari si sono presi cura dell'uomo e, dopo averlo caricato sull'ambulanza, l'hanno trasferito in ospedale per il ricovero in pronto soccorso: giunto all'ospedale Manzoni, è stato accettato sempre in codice rosso.