Gravedona ed Uniti: corpo inerme galleggia nel lago. Gravissima una donna di 54 anni

Sarebbero molto gravi le condizioni di una donna di 54 anni rinvenuta inerme nel lago a Gravedona e Uniti, a poca distanza dal confine con la provincia lecchese. Il suo corpo è stato notato galleggiare inerme in acqua poco prima delle 13 di oggi, venerdì 20 maggio, e subito è scattato l'allarme a soccorritori e forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Menaggio e di Lecco e i soccorsi del 118 con tre ambulanze in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono scattate da piazza Erminio Ciceri.

I primi ad entrare in azione sono stati alcuni residenti (o turisti) che si trovavano in zona e che hanno notato quel corpo galleggiare nel lago. Proprio loro hanno prestato un primo aiuto alla donna, mentre sopraggiungevano i soccorritori.

Si tratta di una turista americana

La donna è stata rinvenuta in arresto cardio circolatorio e trasportata con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Gravedona. Si tratta di una turista americana che si trovava nel comune dell'Alto Lago insieme al marito. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto.