Esibisce il Green pass di una persona molto più vecchia: denunciato ventenne

Esibisce il Green pass al bar, ma qualcosa non torna: i dati corrispondono infatti a quelli di un'altra persona molto più vecchia di quanto possa sembrare un ventenne. E il giovane riceve una bella denuncia.

È accaduto nei giorni scorsi nella vicina provincia di Sondrio durante i controlli svolti dai Carabinieri della Compagnia di Tirano finalizzati alla verifica del possesso della "carta verde". I militari hanno sottoposto a controllo un gruppo di giovani in un locale, ma il Green pass mostrato da uno di loro li ha insospettiti. La carta d'identità diceva classe 2000, il documento relativo alla vaccinazione (o a tamponi negativi) Covid-19 una data di nascita con molti più anni.

Il ragazzo in un primo momento ha cercato di sviare il controllo, ma è stato accompagnato in caserma dove gli è stato sequestrato il cellulare su cui era salvato il Green pass non suo, ed è stato denunciato per sostituzione di persona.