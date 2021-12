Infortunio in montagna, elicottero in volo per soccorrere un escursionista

Paura per un escursionista infortunatosi in una zona impervia della Grigna Settentrionale. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 dicembre, sono dovuti entrare in azione l'elisoccorso di Areu 118 da Milano e i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas XIX Delegazione Lariana) per prestare aiuto a una persona che, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe riportato una ferita a un arto. L'allarme al 112 è scattato in codice rosso. L'escursionista, del quale non è ancora nota l'età, è stato poi trasportato all'ospedale di Gravedona con l'elicottero in codice giallo.