Scarica di sassi lungo la via Cassin: travolti due scalatori

Tecnici ed elisoccorso al lavoro in Grignetta nella tarda mattinata di giovedì 2 giugno. Poco dopo le 11 due scalatori, tra cui un 36enne, sono state travolte da una scarica di sassi mentre risalivano l'impegnativa via Cassin sul Torrione Palma. Poche, fin qui, le informazioni a disposizione: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha messo in moto la macchina dei soccorsi, che ha permesso l'invio in loco, e in codice rosso, dei tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Lecco, un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) e un secondo giunto dal "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo.

Articolo in aggiornamento.