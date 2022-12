Bloccati sulla neve della Grignetta: salvati con l'elicottero

Soccorsi al lavoro sulla Grignetta. Intorno alle 13 di mercoledì 7 dicembre l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco si è portato lungo la battuta cresta Segantini per recuperare due persone rimaste bloccate nella neve che si è depositata lungo tutta la Grigna Meridionale: il duo, rinvenuto in buone condizioni, è stato portato a valle al termine dell'intervento di soccorso tecnico.

I soccorsi ai piani di Bobbio

Sempre in Valsassina, durante la mattinata, erano scattati i soccorsi in favore di uno sciatore infortunatosi ai piani di Bobbio, dove la stagione è cominciata da qualche giorno. Poco prima di mezzogiorno i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e i tecnici del Soccorso alpino di Barzio hanno tratto in salvo lo sportivo: è stato trasportato a valle via terra dai tecnici e, da lì, è stato trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco dov'è stato ricoverato in codice giallo.