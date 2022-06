Il "Drago" in volo per salvare il cane Gustavo colto da malore in quota

I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per soccorrere un cane in pericolo di vita in cima alla Grignetta. Grazie all'utilizzo dell'elicottero Drago 109 del reparto volo di Malpensa, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto la vetta della montagna in pochi minuti per poi recuperare ed elitrasportare il povero animale in una zona sicura e successivamente consegnarlo al veterinario dopo averlo protamente dissetato e fatto riposare. Gustavo, questo il nome del cane, era stato colto da malore durante un'escursione in quota con il proprietario. Probabilmente anche il forte caldo di oggi ha complicato la situazione.

Provvidenziale dunque l'intervento dei Vigili del Fuoco che nei giorni scorsi erano dovuti intervenire anche lungo il sentiero per il rifugio Elisa a Mandello per soccorrere e salvare un altro cane caduto in un torrente.