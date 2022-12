Guasto all'impianto dell'acqua, niente lezioni all'Istituto Marco Polo di Colico

Scuola chiusa per... guasto. Nella notte tra domenica e lunedì all'Istituto Marco Polo di Colico si è verificata la rottura dell'autoclave (l'impianto che regola la pressione dell'acqua) a servizio dell'intero compendio scolastico, con la conseguente impossibilità di garantire l'erogazione dell'acqua sanitaria a servizio di tutti i blocchi bagno e la mancanza del riscaldamento in tutta la nuova ala.

La Provincia: "Intervento urgente"

"Per causa di forza maggiore, vista la compresenza di circa 500 persone tra studenti e personale scolastico, abbiamo chiesto alla dirigente scolastica di valutare l'opportunità, per motivi igienico-sanitari, di sospendere l'attività scolastica per la giornata odierna - spiega il consigliere provinciale delegato all'Edilizia scolastica Fabio Pio Mastroberardino - Gli uffici provinciali hanno già provveduto ad attivare l'appaltatore per procedere con estrema urgenza all'esecuzione dell'intervento necessario per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e per riattivare l'erogazione dell'acqua sanitaria presso l'istituto".

"Abbiamo preso atto della situazione igienico-sanitaria determinatasi - aggiunge la dirigente scolastica dell'Istituto, Catia Caterina Baroncini - Pertanto ho disposto l'interruzione del servizio scolastico per la giornata di oggi. Ringrazio l'ente Provincia per il tempestivo intervento, auspicando la completa risoluzione del guasto nella giornata di oggi, così da poter riprendere regolarmente le lezioni già domani".