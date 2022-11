Notte di Halloween agitata: tre interventi di soccorso nel territorio

Come accade ogni anno, la notte di Halloween ha lasciato uno strascico di violenza e abuso di alcol. Diverse le situazioni che hanno reso necessario l'intervento del personale di soccorso e delle forze dell'ordine.

A Cesana Brianza, intorno alla 1.30, l'ambulanza della Croce verde di Bosisio è intervenuta in via De Gasperi per soccorrere un 18enne vittima di aggressione. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Erba in codice verde.

Alle 2.30 i Volontari di Calolzio hanno raggiunto una 18enne a Brivio, in via Fossa Castello, in preda ai postumi di una intossicazione etilica. La ragazza è stata accompagnata al Mandic di Merate in codice verde.

Chiamata anche all'alba, intorno alle 5.30, in Valsassina, a Barzio: un evento violento ha coinvolto un 21enne e una 22enne in via Fornace Merlo. Sul posto è intervenuto personale della Croce rossa di Ballabio per il trasporto al Manzoni di Lecco in codice giallo.