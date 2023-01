Gli husky di Michele Buga cercano una nuova casa

La morte del loro padrone ha lasciato un grandissimo vuoto. Pochi giorni fa hanno perso Michele, ora cercano una nuova casa: una vicenda tristissima quella del professore di matematica del "Bertacchi" di Lecco Michele Buga, travolto nei giorni scorsi da una valanga a Madesimo e dei suoi husky, Timun e Garry, ma almeno per i due cani può arrivare una seconda possibilità.

Buga, sportivo ed escursionista esperto, sabato sera era rimasto bloccato in quota, sul Passo Emet, sorpreso da una tormenta di neve. Con l'aiuto degli uomini del Soccorso Alpino l'uomo era riuscito a mettersi in salvo, ma aveva perso di vista i suoi husky e così lunedì era tornato in Valchiavenna, a Madesimo, a cercarli, come riferito dai colleghi di SondrioToday.it.

E, proprio durante le ricerche, il professore di matematica è stato travolto da una valanga e per lui, purtroppo, non c'è stato scampo.

I suoi due husky, però, sono stati recuperati e ora cercano una nuova famiglia che possa accudirli e prendersene cura: Timun e Garry, come riportato in un appello condiviso anche sulla pagina Facebook di Enpa Sondrio, cercano una guida che si prenda cura di loro, una famiglia consapevole e sportiva che, possibilmente, sia disposta ad adottarli in coppia.

Per informazioni è possibile contattare Edoardo al numero 3275407661.