Idrovolante danneggiato rischia di sprofondare nel lago: salvati gli occupanti

Idrovolante in difficoltà nel Lago di Garlate rischia di sprofondare nelle acque, necessario l'intervento delle forze di soccorso.

È accaduto a Pescate, in zona Le Torrette, nel tardo pomeriggio di venerdì: il comando provinciale dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto due mezzi tra cui la pilotina per recuperare il velivolo.

Gli occupanti sono stati messi in salvo, dalle prime indicazioni emerse senza problemi di carattere medico. A riportarli a riva ci ha pensato l'imbarcazione di un privato, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'idrovolante per poi trainarlo sulla terraferma.

Sulle rive del Lago di Garlate è giunta comunque, a scopo precauzionale, l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, allertata per possibili infortuni occorsi agli occupanti.

Ancora da chiarire nei dettagli il tipo di guasto occorso all'idrovolante, forse danneggiato durante l'atterraggio sullo specchio d'acqua pescatese.