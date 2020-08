Imbarcazione a fuoco, il fumo avvolge la passeggiata a lago in zona Caviate

Paura, danni, ma per fortuna non ci sarebbero persone ferite in modo serio. Un'imbarcazione ha preso fuoco questa mattina alle 11 in località Caviate, sul lungolago di Lecco.

Per cause ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine giunte sul posto, dal natante hanno iniziato a propagarsi fiamme e soprattutto fumo nero ben visibile in tutta la zona circostante e anche dall'altra parte del lago. Nei pressi del luogo dell'incendio si trova anche un distributore di carburante, che non è stato interessato dal rogo.

Le persone a bordo sono scese autonomamente

Le persone a bordo sono subito scese autonomamente. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando di Lecco per domare il rogo con una propria imbarcazione e un'autopompa, la Guardia di Finanza e la Polizia locale con gli agenti impegnati anche a regolamentare il traffico e il passaggio. Non è stato invece necessario l'intervento dei soccorsi del 118. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, solo una persona avrebbe riportato alcune ferite comunque non gravi e soprattutto un comprensibile spavento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle 11.45 la barca, distrutta dal fuoco, si trovava ancorata nei pressi della riva, a poca distanza dall'inizio della passerella pedonale che conduce verso Abbadia Lariana.

Gallery