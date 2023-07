Incendio in villa, vigili del fuoco in azione

Incendio e pronto intervento dei vigili del fuoco a Imbersago per sedare fiamme e fumo che hanno interessato il locale interno di una villa situata in via parrocchiale. L'allarme è scattato alle ore 6.30 di mercoledì 26 luglio.

Un'autopompa serbatoio partita da Lecco, più un'altra Aps e un'autobotte dal distaccamento di Merate sono giunte sul posto: i pompieri sono al lavoro da più di un'ora. Nonostante i danni e la paura per l'incendio che sta danneggiando l'abitazione, fortunatamente non si segnalano persone ferite o in situazioni di particolare pericolo.