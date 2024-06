Donna cade nell'Adda e viene salvata dai passanti. Paura anche per un bimbo, ma è un falso allarme

È stato necessario anche l'intervento dell'elicottero e dei vigili del fuoco per prestare aiuto a una donna caduta nell'Adda a Imbersago. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno, non lontano dalla zona del traghetto di Leonardo.

Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto: stando alle prime notizie, una donna di 67 anni sarebbe finita nelle fredde acque del fiume. Inizialmente si era ipotizzato che anche un'altra persona fosse rimasta coinvolta, forse intervenuta per aiutarla. Poi si è avuta conferma che ad essere caduta nell'Adda era solo la 67enne. Una volta dato l'allarme, l'Agenzia regionale di Emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice giallo l'elicottero decollato da Milano, due ambulanze e l'auto con il medico a bordo.

L'imponente intervento dei soccorsi

Diverse le persone, i residenti e i frequentatori della ciclopedonale che costeggia il fiume che hanno visto l'imponente dispiegamento delle forze di soccorso. Tra i soccorritori anche i vigili del fuoco intervenuti con squadre fluviali e Speleo alpino fluviale Saf da Lecco, da Merate e dalla Bergamasca, in particolare dal comando di Dalmine.

In volo anche l'elicottero Drago sempre dei vigili del fuoco. Sul posto si sono inoltre portati i carabinieri. Dopo quasi tre ore di intervento, la 67enne è stata recuperata, sottoposta alle prime cure e quindi trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo con l'ambulanza della Croce Bianca di Merate.

Gli aggiornamenti: in azione due ragazzi e un carabiniere

Nal tardo pomeriggio di oggi è stato poi possibile ricostruire in modo più preciso quanto accaduto nelle acque di Imbersago. La donna caduta nelll'Adda è stata inizialmente soccorsa da alcune persone presenti sul posto che, mentre erano in arrivo i soccorsi "ufficiali" di Areu e vigili del fuoco, si sono subito attivate e hanno preso un barchino a remi raggiungendo la persona in difficoltà nell'Adda. I tre "salvatori" sarebbero due ragazzi e un carabiniere che stavano appunto passando casaulmente sul lungoadda.

Nella concitazione delle chiamate al 112 era stata inoltre data l'informazione che avrebbe potuto esserci anche un bambino in acqua. Questo elemento, vista la delicatezza della situazione prospettata, ha protatto i soccorsi nella ricerca finché le forze dell'ordine hanno potuto confermare il falso allarme. Nessun piccolo era caduto nell'Adda. In azione anche il Drago decollato da Malpensa con i sommozzatori, le moto d'acqua dei vigili del fuoco, in particolare la squadra fluviale e del distaccamento Merate sul versante lecchese, e la squadra fluviale di Bergamo e del distaccamento Dalmine dalla sponda Orobica. Attivato anche l'elisoccorso del 118 decollato da Milano e l'ambulanza.