Cade da tre metri mentre lavora, imbianchino in gravi condizioni

Grave infortunio nella prima mattinata di giovedì a Bellano. Un imbianchino stava lavorando in via per Taceno su una scala, ma all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di tre metri. Violento l'impatto con il terreno.

Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, con l'invio sul posto da parte di Areu dell'ambulanza del Soccorso Bellanese, dell'autoinfermieristica e dell'elicottero fatto decollare dal Sant'Anna di Como. L'artigiano, un 45enne nato a Lecco, è stato sedato in loco e trasportato proprio per via aerea all'ospedale del capoluogo. Nella caduta avrebbe riportato le sospette fratture di femore e bacino. Allertati, per l'infortunio, anche Carabinieri e Ats Brianza.

Sempre giovedì mattina, intorno alle 9, un 77enne è rimasto vittima di una caduta in strada a Lecco, in Via Belfiore: l'uomo è stato soccorso dai volontari della Croce rossa in codice rosso e trasportato al Manzoni.