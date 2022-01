Altri due incendi: a Capodanno gran lavoro per i Vigili del fuoco

Capodanno decisamente impegnativo per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, chiamati a intervenire per domare tre incendi.

Il primo in ordine temporale a Premana sin dalla notte, le operazioni si sono protratte sino al pomeriggio di sabato. A Sala al Barro, frazione di Galbiate, sono state inviate dalla sede di Piazza bione due autopompe e un'autoscala per spegnere le fiamme in un appartamento. I pompieri hanno provveduto a portare al sicuro una donna, leggermente intossicata, che si trovava all'interno.

Nel corso del pomeriggio del 1° gennaio altri quattro mezzi sono intervenuti a Cortenova per l'incendio che ha avvolto un box auto.